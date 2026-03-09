L’assessore Zecchinato incontra gli 11 sindaci del Portogruarese: “Per ascoltare le esigenze reali del territorio”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ringrazio i Sindaci del Portogruarese per la disponibilità e la presenza odierna: è stata l’occasione per presentare le linee programmatiche di mandato, ma soprattutto per mettermi in ascolto delle esigenze reali di chi vive e amministra il territorio. Il confronto diretto con i Comuni è fondamentale per costruire politiche regionali efficaci e aderenti alle necessità delle comunità locali. Il nostro obiettivo è costruire insieme strategie per lo sviluppo dell’area: solo attraverso una visione unitaria e condivisa potremo dare risposte efficaci a beneficio dell’intera comunità regionale”. Lo ha detto l’Assessore regionale agli Enti locali e al Governo del territorio, Marco Zecchinato, che oggi a Portogruaro ha incontrato gli 11 sindaci dell’area del Portogruarese per un momento di confronto istituzionale sulle principali priorità del territorio.

All’incontro hanno partecipato gli amministratori dei Comuni di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Caorle, Teglio Veneto, Gruaro, San Stino di Livenza, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, San Michele al Tagliamento e Concordia Sagittaria.

L’iniziativa rientra nel percorso di incontri che l’assessore sta avviando con le amministrazioni locali per rafforzare il dialogo tra Regione e Comuni e raccogliere indicazioni utili alla definizione delle politiche territoriali.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).