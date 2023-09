VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan ha partecipato questa mattina nella sede Caserma Salsa D’Angelo a Belluno alla cerimonia di avvicendamento del comando del 7° Reggimento, reparto che appartiene alla Brigata Alpina Julia. Durante la cerimonia, il Comandante Colonnello Andrea Carli ha passato il testimone al nuovo Comandante Colonnello Andrea Francesco Schifeo. E’ inoltre intervenuto il Comandante della Brigata Alpina Julia Generale di brigata Franco Del Favero. “Questo è il reggimento veneto per antonomasia – sottolinea Donazzan -. Il suo ruolo dal punto di vista storico e la sua funzione strategica nella comunità lo hanno reso un prezioso partner istituzionale della Regione del Veneto, in particolare per le attività di formazione sostenute dall’assessorato all’istruzione, formazione e lavoro”.

“Nell’ultimo protocollo siglato dal Presidente della Regione Luca Zaia e dal Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero – precisa – viene indicato il sostegno per un progetto campi scuola degli Alpini, nel quale vi è un ruolo importante del 7° Reggimento che fornisce formatori dall’alto profilo tecnico e scientifico trasmettendo alcune competenze di grande valore per la comunità, legate alla vita di montagna, ai valori trasmessi dagli alpini e alla storia militare”.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).