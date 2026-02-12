Assemblee legislative a Niscemi, Aurigemma “Solidarietà concreta, fornire risposte certe”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, presso la sede del Comune di Niscemi, l’Assemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. La riunione, convocata e organizzata dal Coordinatore della Conferenza e Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha rappresentato un momento di altissimo valore istituzionale e simbolico, volto a manifestare la vicinanza di tutte le Assemblee legislative delle Regioni italiane e delle Province Autonome alla popolazione niscemese, duramente colpita dai recenti ed eccezionali eventi atmosferici. L’evento ha visto una partecipazione corale e senza precedenti: i Presidenti delle Assemblee Legislative di tutta Italia sono intervenuti sia in presenza, raggiungendo il comune siciliano, sia attraverso collegamenti da remoto, a testimonianza di una solidarietà nazionale compatta e sentita. “Abbiamo voluto fortemente che questa Plenaria si svolgesse a Niscemi per dare un segnale inequivocabile: le Istituzioni non sono entità distanti, chiuse nei palazzi delle capitali regionali, ma sono presenti laddove i cittadini soffrono e le comunità affrontano sfide difficili”, ha dichiarato il Coordinatore Antonello Aurigemma, che ha aggiunto: “Essere qui oggi significa trasformare la solidarietà formale in impegno politico concreto. Il dolore e le difficoltà che hanno colpito questo territorio a causa del maltempo riguardano l’intero sistema Paese. Quando una Regione soffre, soffre l’Italia intera”.

Durante i lavori, il Coordinatore ha sottolineato l’importanza di una strategia comune sulla prevenzione: “La presenza di tutti i Presidenti, sia in aula che in video-collegamento, dimostra che la Conferenza è unita nel cercare di reperire risorse per dare subito risposte ai circa 1500 sfollati e per creare un coordinamento della Conferenza per fare da raccordo con il Parlamento e il Comitato delle Regioni a Bruxelles, per cercare di affrontare questi eventi meteorologici che vedono in pochi minuti cadere una quantità d’acqua che normalmente cade in un anno. Fenomeni che si stanno verificando non solo in Italia ma anche in altre parti d’Europa, come recentemente in Spagna e in Zone del nord Europa. Non possiamo limitarci a gestire le emergenze; dobbiamo lavorare affinché le Assemblee Legislative siano promotrici di norme che garantiscano protezione e resilienza alle nostre comunità”. “Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione di Niscemi per l’accoglienza e il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, per aver condiviso questo percorso”, ha concluso Aurigemma. “Porteremo le istanze di questo territorio ai massimi livelli istituzionali, affinché la ricostruzione sia rapida e vengano fornite risposte certe alle attività produttive e alle famiglie colpite. Niscemi non resterà sola”.

L’Assemblea Plenaria si è conclusa con l’impegno della Conferenza a monitorare costantemente l’iter dei sostegni previsti per le zone colpite, ribadendo il ruolo centrale delle Regioni come presidio fondamentale di democrazia e solidarietà territoriale.

– foto ufficio stampa Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome –

