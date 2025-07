Assemblea Assarmatori, tutela imprese e marittimi italiani al centro

ROMA (ITALPRESS) - Un maggiore sostegno ai marittimi italiani e il ringiovanimento delle flotte dei traghetti, in un mercato che non può essere supportato economicamente solo da finanziamenti privati: sono alcune delle richieste indirizzate a Governo e Parlamento da Assarmatori in occasione dell'Annual Meeting dell'Associazione che si è svolto a Roma alla presenza di alcuni ministri, tra cui Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Antonio Tajani (Esteri). Durante l'assemblea, Stefano Messina, presidente di Assarmatori, ha mosso critiche alla politica marittima industriale e ambientalista seguita negli ultimi anni dall’Unione Europea. spf/fsc/azn