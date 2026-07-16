Assegno unico universale dell’Inps, nei primi cinque mesi del 2026 erogati 8,3 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 8,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 – maggio 2026. Lo rende noto l’Inps.

Sono 6.071.269 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.574.385 figli: l’importo medio per figlio a maggio 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 175 euro, e va da 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 227 Ç per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).

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