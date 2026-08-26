Assegno unico, 9,9 miliardi alle famiglie nei primi sei mesi

ROMA (ITALPRESS) - Nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie italiane 9,9 miliardi di euro attraverso l’Assegno unico e universale, una cifra che si aggiunge ai 19,8 miliardi distribuiti nel corso del 2025. A fornire i dati è l’Inps, che fotografa la platea dei beneficiari e l’andamento della misura a sostegno delle famiglie con figli. Nel primo semestre dell’anno sono stati oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una mensilità dell’assegno. L’importo medio riconosciuto per figlio nel mese di giugno si è attestato a 175 euro, comprese le maggiorazioni previste dalla normativa. La somma varia sensibilmente in base alla situazione economica del nucleo familiare. Si parte da58 euro per figlio per chi non presenta l’Isee o supera la soglia massima prevista, mentre si arriva a una media di 227 euro per i nuclei appartenenti alla fascia Isee più bassa. gsl