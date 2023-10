MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina si è svolta al Teatro alla Scala l'”Ambrogino delle Imprese”, la premiazione dedicata a imprese e collaboratori di Milano, Monza Brianza e Lodi. Un premio speciale denominato “Impresa e Valore” è riservato alle imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni di responsabilità sociale e impegno per sviluppare iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono.

Premio “Impresa e Lavoro”. In tutto sono 124 le imprese premiate (46 di Milano, 52 di Monza Brianza, 26 di Lodi) e 172 i lavoratori premiati (101 di Milano, 50 di Monza Brianza, 21 di Lodi). Per le imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrotta- mente la propria attività sul territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi da almeno 25 anni. Per i lavoratori il premio viene attribuito a chi ha raggiunto almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa. Riconoscimento storico istituito dalle Camere di commercio – rinnovato e unificato nel 2018 per le provincie di Milano, Monza Brianza e Lodi – il Premio intende evidenziare il valore e far conoscere le storie dei lavoratori dipendenti e delle imprese, che con longeva e pluriennale attività si adoperano per lo sviluppo del sistema sociale ed economico dei loro territori.

Tra le imprese, si segnala per longevità Susanna Fossati, negozio di calzature di Cornaredo (MI) attivo in modo continuativo da 107 anni. Tra i lavoratori premiati, ha raggiunto 41 anni di attività lavorativa Cesare Cagnani presso l’impresa Mammone srl di Lodi.

“Impresa e Lavoro è qualcosa più di un premio. E’ il riconosci- mento del valore di chi crea benessere ma anche integrazione, sicurezza e sviluppo sociale. Non va mai dimenticato che i nostri territori – di Milano, Monza Brianza e Lodi – crescono grazie alle nostre imprese e alle loro collaboratrici e ai loro collaboratori” ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. “In questa edizione di Impresa e Lavoro, siamo particolarmente lieti di avere come ospite d’onore Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda. Un settore, quello della moda, centrale per la vita economica e creativa di Milano con le due fashion week che generano un indotto solo per il turismo di oltre 360 milioni di euro. Appuntamenti – ha concluso -che andrebbero sempre più valorizzati per rilanciare Milano e la sua tipicità come punto di riferimento della moda a livello globale”.

“I Comuni della città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi sono un centro primario per l’industria italiana e lo dimostrano le tantissime imprese presenti sul territorio che fanno da traino e punto di riferimento per tutte le imprese italiane che si rappresentano a Milano durante la fashion week. Imprese virtuose che si distinguono per i valori e le iniziative che portano avanti e che, come Camera Nazionale della Moda Italiana, condividiamo e sosteniamo. Sono felice che queste imprese ricevano oggi un riconoscimento per l’impegno dimostrato in respon- sabilità sociale e per le iniziative di coesione con il territorio e le comunità” ha detto Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

