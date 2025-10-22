Assalto al pullman del Pistoia Basket, emessi 9 Daspo per gli ultras del Rieti

RIETI (ITALPRESS) – Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, in merito a quanto accaduto domenica dopo la partita della A2 di basket fra Sebastiani e Pistoia in cui ha perso la vita l’autista del pullman dei tifosi toscani, “valutati gli elementi raccolti dal personale della polizia di Stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi Ultras della compagine reatina, il provvedimento di Daspo”. Complessivamente, sono stati 9 i supporters reatini raggiunti dal provvedimento che, una volta notificato, impedirà loro di accedere nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. La durata del Daspo sarà di cinque anni per 8 tifosi, mentre uno di loro, già sottoposto ad analogo divieto, oltre a rispondere della violazione delle relative prescrizioni, non potrà assistere a manifestazioni sportive per 8 anni.

Ai tre fermati nell’ambito delle indagini successive all’omicidio dell’autista del pullman, invece, verrà notificato in carcere l’avvio del relativo procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del Daspo.

SINDACO PISTOIA”NOI E COMUNE RIETI CI COSTITUIREMO PARTE CIVILE”

“Aspettiamo di prendere contatto con la famiglia di Marianella per qualsiasi tipo di necessità avranno bisogno, anche eventualmente un supporto economico, se servirà. Per ora sono in contatto costante col sindaco di Rieti, che mi tiene aggiornato su ogni passo dell’inchiesta. Insieme abbiamo deciso che ci costituiremo entrambi i Comuni come parti civili nella vicenda giudiziaria che si aprirà”. Lo ha annunciato al “Corriere Fiorentino” il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, in merito ai fatti avvenuti domenica sera dopo la gara di serie A2 fra Rieti e la formazione toscana, con l’assalto al bus di tifosi pistoiesi che ha portato alla morte del secondo autista del mezzo, Raffaele Marianella.

“Rinviare la partita del prossimo turno di campionato? Sono d’accordo con la squadra ed i tifosi – ha risposto Tomasi – in particolare perché i tifosi che hanno visto la morte di Raffaele Marianella davanti ai propri occhi, e anche i loro famigliari che li aspettavano preoccupati a casa, sono ancora troppo sconvolti. Con che cuore possono andare in curva a tifare domenica? Rinviare una partita non costa nulla, il gioco per una volta si può fermare”.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).