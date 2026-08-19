Assalti ai bancomat con la tecnica delle “marmotte” esplosive, 7 arresti nel Foggiano

CHIETI (ITALPRESS) – Smantellata dai Carabinieri un’organizzazione specializzata in assalti a dispositivi Atm in istituti bancari. I Carabinieri della Compagnia di Vasto, in provincia di Chieti, nel Foggiano stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del locale Tribunale nei confronti di 7 soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili di 12 assalti a dispositivi Atm di vari istituti bancari mediante impiego di “marmotte” esplosive.
Le indagini, coordinate dal Procuratore presso il Tribunale di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati che avrebbero sottratto somme per un totale di oltre 200 mila euro. Eseguite perquisizioni da parte dei militari con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia.
– Foto ufficio stampa Carabinieri –
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