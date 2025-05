Aspi e Polizia al Festival dell’Economia di Trento per sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza stradale

TRENTO (ITALPRESS) – Aspi e Polizia di Stato al Festival dell’Economia di Trento insieme per promuovere la cultura della sicurezza stradale. Moderato da Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, “Non chiudere gli occhi” è l’appuntamento del giorno dedicato alla sicurezza stradale, promosso proprio da Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato. “Parlare di educazione stradale in occasione di questa importante manifestazione rappresenta un’opportunità. La sinergia con la Polizia di Stato si concretizza ogni giorno con molteplici iniziative a supporto dei viaggiatori. I più giovani devono essere consapevoli dei pericoli che si corrono al volante e delle possibili conseguenze, la guida sicura deve diventare una prassi consolidata. Per questo motivo i progetti che coinvolgono gli studenti nelle scuole assumono un significato ancora piu’ importante”, dichiara il direttore del tronco di Genova Luca Della Longa.

“Quando si parla di sicurezza stradale la Polizia è sempre presente: non è solo la repressione che porta risultati, ma è fondamentale anche insegnare ai più giovani una cultura del guidare responsabile. Ogni occasione è preziosa per sensibilizzare tutti sull’importanza della guida sicura”, spiega Francesco Berna Nasca, Vice Questore comandante della Polizia stradale di Trento. Il progetto educativo promosso nelle scuole “Non chiudere gli occhi” è portato avanti in collaborazione con la Polizia di Stato negli Istituti su tutto il territorio attraversato dalla rete autostradale, che in due anni ha coinvolto più di 240 scuole e 34mila studenti.

