Asp Trapani, Mulè “La politica ha fatto tutto ciò che poteva”

TRAPANI (ITALPRESS) - "Dal punto di vista amministrativo oggi c'è la dottoressa Pulvirenti che si è assunta la responsabilità di sanare le criticità emerse con le ispezioni regionali e nazionali. Dal punto di vista medico ci sono ancora centinaia di pazienti oncologici che affrontano cure rese necessarie dai ritardi nei referti. A loro va il nostro pensiero. La politica ha fatto tutto ciò che poteva, e sono certo che gli interventi già avviati abbiano consentito di superare quella fase così delicata". Lo ha detto, in merito alla vicenda dei ritardi sui referti istologici da parte dell'Asp di Trapani, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, a margine della visita di una delegazione di Forza Italia all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per incontrare i vertici dell'Azienda sanitaria provinciale e dialogare con medici e infermieri. L'occasione è servita anche a illustrare il nuovo Piano sanitario elaborato da Fi, pensato come riforma organica del Servizio sanitario nazionale.