SIRACUSA (ITALPRESS) – La campagna informativa dell’Asp di Siracusa che sta coinvolgendo anche le scuole della provincia per raggiungere le famiglie attraverso gli studenti, gli sms, le e-mail, i messaggi nell’App IO, il call center, sta ricevendo un notevole riscontro di adesioni. Stamane l’avvio a partire dal comune di Ferla del servizio di mammografia con il mezzo mobile attrezzato dedicato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, è stato un successo con oltre 50 esami prenotati. E per il secondo appuntamento, l’8, 9, 10, 13 e 14 ottobre che si svolgerà a Pachino, risultano già prenotati oltre 200 esami mammografici e già altri per i restanti comuni coinvolti nel programma.

All’inaugurazione del servizio, davanti al Poliambulatorio di Ferla in via Garibaldi, hanno partecipato il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, il sindaco di Ferla e presidente del Libero Consorzio comunale della provincia di Siracusa Michelangelo Giansiracusa, operatori del Centro Gestionale Screening diretto da Sabina Malignaggi con il suo staff e le responsabili del Servizio screening mammografico Mariangela Adamo e dello screening ginecologico Katjusa Messina, del personale dell’Ufficio Relazioni con il pubblico diretto da Adalgisa Cucè, dei comunicatori, dei Servizi informatici diretti da Santo Pettignano e operatori del programma PNES e IMMP con la responsabile dell’Assistenza specialistica ambulatoriale del Distretto di Siracusa Maria Serra e personale medico, infermieristico, assistenti sociali e psicologi.

Il camper, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo un calendario pubblicato nel sito internet aziendale e diffuso a mezzo pagine social, percorrerà la provincia raggiungendo quei comuni più distanti dai centri mammografici fissi, da Pachino a Portopalo, a Cassaro, Rosolini, Avola, Floridia, Solarino, Sortino, Melilli, Canicattini, Francofonte, Buccheri e Carlentini, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Asp di Siracusa per il potenziamento della prevenzione oncologica.

“Con un approccio comunicativo mirato e professionale – ha sottolineato il direttore generale Alessandro Caltagirone – vogliamo valorizzare un servizio sanitario essenziale, promuovendo la cultura della prevenzione e garantendo pari opportunità di accesso alle cure per tutti i cittadini della provincia avvicinandoci quanto più possibile ai loro luoghi di residenza”.

“E’ con orgoglio – ha aggiunto il sindaco di Ferla e presidente del Libero Consorzio Comunale Michelangelo Giansiracusa – che ospitiamo a Ferla la prima delle giornate organizzate dall’Asp di Siracusa dedicate allo screening e alla prevenzione oncologica all’interno del nostro territorio provinciale. Ringrazio il direttore generale Caltagirone e tutta la struttura. Abbiamo coinvolto nei giorni scorsi le scuole per veicolare il messaggio di quanto sia importante prevenire, ed oggi, attraverso un mezzo mobile, l’Asp di Siracusa lo fa a casa dei cittadini”.

Oltre al servizio di mammografia, che sta accogliendo anche donne non prenotate purchè rientrino nel target, grazie alla presenza di Poliambulatori, Guardie Mediche e strutture sanitarie in prossimità dei luoghi di sosta del camper mobile, vengono eseguiti anche Pap test e HPV test per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, consegnati i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione dei tumori del colon retto e fornite informazioni sulla vaccinazione contro il papilloma virus.

Sul posto sono presenti anche medici e operatori del Programma nazionale “Equità nella Salute” in riferimento alle aree tematiche “Maggiore copertura per gli screening oncologici”, “Prendersi cura della salute mentale”, “Il genere al centro della cura” e “Ti ASPetto a casa”, per fornire informazioni sui servizi sanitari di prossimità offerti dall’Azienda e dedicati anche alle fasce più deboli della popolazione. Informazioni al numero 0931 312525, nel sito internet aziendale, nelle pagine social Asp Siracusa Facebook e Instagram.

– Foto ufficio stampa ASP Siracusa –

(ITALPRESS).