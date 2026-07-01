Asl Roma 6, Rocca inaugura la nuova Casa della Comunità di Lariano

ROMA (ITALPRESS) – Nasce un nuovo presidio strategico per il rafforzamento della sanità territoriale nella Città metropolitana di Roma. Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con Giovanni Profico, direttore generale della Asl Roma 6, ha infatti inaugurato la nuova Casa della Comunità di Lariano.

La struttura, che consolida il modello di sanità di prossimità, integrando assistenza, prevenzione e presa in carico multidisciplinare in un’unica struttura di riferimento per il territorio, è al servizio delle comunità di Lariano e di Velletri.

La nuova Casa della Comunità di Lariano, che si trova in via Tevere, ospita già servizi essenziali per l’accesso e la presa in carico dei cittadini, tra cui Centro Prelievi, Cup, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC) e ambulatorio infermieristico.

È inoltre attiva un’offerta specialistica multidisciplinare che comprende cardiologia, urologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, endocrinologia e odontoiatria, con l’obiettivo di garantire una risposta sanitaria sempre più vicina ai bisogni della popolazione.

Elemento centrale del modello organizzativo è il Punto Unico di Accesso (PUA), snodo fondamentale per orientare i cittadini nei percorsi assistenziali e sociosanitari, facilitando l’integrazione tra servizi sanitari e sociali.

L’immobile, di proprietà del Comune di Lariano e concesso in comodato d’uso alla Asl Roma 6, è stato progettato e ristrutturato fin dall’origine con una specifica destinazione sanitaria. Un investimento complessivo di poco meno di 1 milione e 400 mila euro, attraverso fondi PNRR e un cofinanziamento aziendale, che oggi trova piena realizzazione in una struttura moderna, accessibile e orientata alla prossimità.

A breve, la Casa della Comunità di Lariano ospiterà anche un Centro dedicato alle malattie rare, frutto di una progettualità condivisa con la Regione Lazio, che rappresenterà un ulteriore elemento di qualificazione dell’offerta sanitaria territoriale.

-Foto ufficio stampa Regione Lazio-

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