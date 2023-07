CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il gradimento e il successo degli stanziamenti decisi dalla Giunta regionale a favore dell’artigianato dimostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta per sostenere uno dei più importanti comparti dell’economia isolana”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando il risultato del bando per la concessione di contributi alle imprese artigiane, relativi alle operazioni di credito agevolato, che, dopo due giorni dall’apertura (lunedì 10 luglio), ha esaurito (alle 14.05 di mercoledì 12 luglio) lo stanziamento di circa 15 milioni di euro, con 500 domande presentate attraverso la piattaforma resa disponibile sul sito di Artigiancassa.

“Dal 2019 abbiamo stanziato circa 73 milioni di euro, che sono andati a soddisfare le richieste di oltre 3.200 imprese – ha aggiunto l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa – Se paragonati ai circa 4 milioni di euro stanziati dalla precedente Giunta regionale, tra il 2016 e il 2018, si capisce ancora meglio il valore dell’investimento e della strategia di sostegno che abbiamo realizzato finora. Un importante risultato ottenuto anche grazie all’innalzamento della quota di finanziamento a fondo perduto, che, nel 2020, è passata dal 10% al 40%, creando un effetto moltiplicatore in grado di innescare investimenti per decine e decine di milioni di euro, con un’immediata ricaduta economica e occupazionale sull’intero territorio regionale. La scelta di incentivare maggiormente gli investimenti delle imprese è stata un’idea coraggiosa e soprattutto vincente”.

foto: Agenzia Fotogramma

