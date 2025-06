Arsenale in casa e cocaina in auto, 58enne arrestato in provincia di Torino

TORINO (ITALPRESS) – La Guardia di finanza Torino ha sottoposto a controllo, ad Ivrea, un’auto condotta da un 58enne italiano. Durante gli accertamenti i finanzieri hanno rinvenuto, abilmente occultati all’interno dell’automezzo, 11 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 675 euro in contanti. La successiva perquisizione effettuata ad Agliè, presso l’abitazione dell’automobilista, ha consentito il ritrovamento di un bilancino di precisione, ulteriori 1.000 euro in contanti e numerose armi.

In particolare, le Fiamme gialle hanno trovato e sequestrato 17 pistole e 9 fucili, tutti ad aria compressa, 105 proiettili calibro 6, un machete, tre coltelli con lama superiore ai 20 centimetri, tre balestre professionali con dardi con punta affilata in ferro e un grimaldello a percussione. Tra le armi, particolare attenzione ha destato un fucile di potenza superiore a Joule 7,5, la massima consentita per la libera detenzione. L’uomo, gravato da precedenti specifici, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio e detenzione abusiva di armi alla competente autorità giudiziaria, che ne ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).