Arriva una nuova opzione terapeutica per i pazienti con Leucemia Mieloide Acuta
MILANO (ITALPRESS) - Nuove speranze per i pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta, un tumore aggressivo del sangue e del midollo osseo caratterizzato da una rapida progressione che colpisce ogni anno 2.000 persone in Italia. Daiichi Sankyo ha infatti annunciato la disponibilità nel nostro Paese di quizartinib, primo farmaco in ematologia lanciato in Italia dalla casa farmaceutica giapponese. xs1/f20/fsc/gtr