TORINO (ITALPRESS) – Prenderanno il via dalla prossima settimana le consegne alle concessionarie Suzuki della nuova GSX-8S. L’attesa è finita, la street fighter completa la serie di lanci delle novità 2023 di Hamamatsu, iniziata con la V-Strom 650 Explorer e proseguita con la gamma V-Strom 1050 MY23 e con l’avventurosa V-Strom 800DE. Con quest’ultima, la GSX-8S condivide la piattaforma tecnica, che ha come elemento principale un innovativo motore bicilindrico parallelo con manovellismo a 270° dal rendimento eccezionale. La GSX-8S ricopre un ruolo strategico per Suzuki, perchè entra da assoluta protagonista in quello che è uno dei segmenti più importanti e vivaci del mercato, quello delle naked di media cilindrata. La GSX-8S si pone a metà tra l’intramontabile SV650 e le grintose GSX-S950 e GSX-S1000, con le quali mostra un certo family feeling a livello estetico.

La nuova street fighter segna un’evoluzione dei più recenti stilemi di Hamamatsu e adotta sovrastrutture essenziali, che esprimono dinamismo. Il cupolino appuntito, con fari sovrapposti, luci di posizione e frecce tutti a LED*, insieme al serbatoio da 14 litri e ai convogliatori laterali, si contrappone al codino minimalista e al terminale di scarico corto e compatto, per far sembrare la moto protesa in avanti e pronta allo scatto.

Con le loro forme filanti, le sovrastrutture lasciano a vista sia la meccanica, sia il telaio e la struttura reggisella, realizzati con un traliccio in tubi d’acciaio.

Il motore, leggero e compatto, è un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro. I tecnici hanno scelto una configurazione che riesce ad abbinare un tiro generoso sin dai bassi regimi e tanta vivacità in allungo a una straordinaria efficienza. La coppia massima è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, con un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. La moto è disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW (48 cv) per i titolari di patente A2.

Tra i fiori all’occhiello del propulsore va ricordato il Suzuki Cross Balancer, un rivoluzionario sistema brevettato che abbatte in modo efficace vibrazioni.

Quanto alla ciclistica, i progettisti hanno optato per misure leggermente più generose rispetto a quelle medie della categoria, con un interasse di 1.465 mm. Ciò permette alla Suzuki GSX-8S di offrire un’ottima abitabilità, con una perfetta triangolazione tra manubrio, pedane e sella. La seduta è a 810 mm da terra e, complici i fianchi snelli della moto, permette a tutti di poggiare bene i piedi a terra. Le quote e le geometrie si traducono anche in una grande maneggevolezza a bassa andatura e in una notevole stabilità tra le curve. Il piacere di guida dipende anche dall’elevata qualità dei componenti KYB impiegati nel reparto sospensioni. La solida forcella è a steli rovesciati da 43 mm, mentre il mono posteriore è regolabile nel precarico ed è comandato da un leveraggio di tipo progressivo collegato ad un pregevole forcellone in alluminio. Le ruote sono in lega da 17 pollici e montano pneumatici Dunlop RoadSport 2 nelle classiche misure 120/70 e 180/55. L’impianto frenate conta su due dischi anteriori flottanti da 310 mm con pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale, coadiuvati da un disco posteriore da 240 mm.

Ogni dettaglio della GSX-8S denota una straordinaria cura costruttiva e tipica delle moto di casa Suzuki, nella cui dotazione spicca anche una ricca strumentazione TFT LCD da 5 pollici.

Il cliente può scegliere la GSX-8S in tre nuove livree, che hanno come colori dominanti il Blu Sydney, il Bianco Oslo e il Nero Dubai, al prezzo di 8.900 Euro. Blu Sydney è un nuovo colore creato esclusivamente per la GSX-8S. La sua brillante finitura perlata, grazie ai giochi di luce, cambia a seconda dell’angolazione e riprende il concetto delle moto sportive da strada di Suzuki. Bianco Oslo presenta un’accattivante finitura perlata di alta qualità. Suzuki ha predisposto un vasto assortimento di accessori originali, che permettono di aggiungere un tocco personale al look della moto o magari di attrezzarla nell’ottica di un impiego turistico.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).