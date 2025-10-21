Arriva la terza generazione di Nissan Leaf, Toro “Un’icona”

Roma (ITALPRESS) - "Diamo il benvenuto alla terza generazione di Nissan Leaf, un'icona per noi di Nissan e per tutti quelli che si sono avvicinati durante questi 15 anni dalla sua nascita al mercato dell'auto elettrica". Lo ha detto Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. "Arriva forte di tre primati che sono sicuramente imbattibili - ha aggiunto - È stata la prima auto 100% elettrica per il mercato di massa, la prima auto 100% elettrica a vincere il premio di auto dell'anno nel 2011 e quindi è la prima auto elettrica a presentare la sua terza generazione. Questi primati li hanno notati anche i 700 mila clienti che in questi 15 anni hanno guidato l'auto". col/tvi/mca2