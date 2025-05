Arriva la raccolta differenziata in 6 parchi cittadini milanesi

MILANO (ITALPRESS) – A seguito del nuovo contratto di servizio firmato dal Comune di Milano e da Amsa, è stato presentato il progetto per migliorare la raccolta differenziata nei parchi cittadini. Per la prima fase di sperimentazione, sono state selezionate sei aree verdi urbane che verranno dotate di isole per la raccolta differenziata specifiche a seconda delle necessità e degli utilizzi dei singoli parchi.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina al Parco Trotter alla presenza dell’assessore comunale all’ambiente e al verde Elena Grandi e dell’amministratore delegato di Amsa Marcello Milani. Nel dettaglio al parco Sempione, ai Giardini Indro Montanelli e al Parco Trotter sono state installate isole ecologiche composte da tre cestoni per la raccolta di carta, plastica e rifiuti indifferenziati.

Sono nel parco Trotter ne sono state collocate cinque che si aggiungono agli oltre 90 cestini già presenti. Nei parchi della Lambretta, delle Cave e Franco Verga saranno collocati cestoni da 240 litri di capacità pensate per la raccolta di carta, plastica e anche vetro.

“Dobbiamo continuare a crescere con la raccolta differenziata nella nostra città. Siamo una delle città più virtuose sicuramente in Europa e anche in Italia tra le grandi città, ma dobbiamo aumentare perché l’economia circolare parte anche dal giusto riutilizzo dei rifiuti”, ha dichiarato l’assessore Grandi.

Infatti Milano ha un tasso di raccolta differenziata pari al 62% con oltre 640.000 tonnellate di rifiuti gestite. Un risultato superiore a quello di altre metropoli europee con più di 1 milione di abitanti: a Madrid il tasso arriva al 52%, a Barcellona al 40%, a Londra il 32,7% e a Parigi al 27,1%.

“Ci è piaciuto aprire qui questo nuovo progetto perché è un parco pieno di scuole, tanto che il giardino dove noi oggi siamo è un giardino scolastico – ha sottolineato – Lavorare sulle scuole per sensibilizzare sui temi ambientali, sulla raccolta differenziata e sull’economia circolare è un passo che aiuterà a trasformerà i ragazzi nei cittadini di domani”.

L’AD Milani ha sottolineato come “per la prima volta andiamo a cercare di raccogliere rifiuti in maniera differenziata anche fuori dall’ambiente domestico e dagli esercizi commerciali. Questi sei parchi rappresentano un’ulteriore collaborazione che cerchiamo di ottenere dai cittadini che già fanno un ottimo lavoro: ci hanno fatto arrivare al 62% di raccolta differenziata a Milano con una punta del circa 70% proprio nel porta a porta domestico”.

“Abbiamo scelto i contenitori analizzando quelli che sono i materiali più utilizzati nei parchi – ha spiegato – In alcuni parchi avremo dei contenitori dedicati al vetro, mentre in altri abbiamo ritenuto di privilegiare carta e materiale leggero. Le dimensioni dei cestini e il numero di isole le abbiamo invece proporzionati alla frequentazione del parco”.

– Foto xh7/Italpress –

(ITALPRESS)