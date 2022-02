TORINO (ITALPRESS) – A quattro mesi dalla presentazione mondiale, svoltasi lo scorso settembre, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe diventa protagonista di un’iniziativa di pre-booking dedicata in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Coloro che accederanno al sito web al link bethefirst.jeep-official.it potranno essere tra i primi a scoprire la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition ed esprimere la propria manifestazione d’interesse a essere ricontattati quando il veicolo sarà disponibile in concessionaria.

L’arrivo di Jeep Grand Cherokee 4xe rappresenta inoltre un momento importante nel processo di evoluzione del marchio e un’ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma, e consolida la sigla 4xe come autentico brand nel brand di Jeep: è il marchio che rappresenta il nuovo 4×4 capace di coniugare la proverbiale capability con una maggiore sostenibilità, efficienza esemplare e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

L’applicazione della tecnologia ibrida plug-in 4xe su Jeep Grand Cherokee conferisce all’ammiraglia del marchio capability off road di riferimento grazie alla disponibilità istantanea di coppia, prestazioni eccezionali garantite dalla combinazione tra le due propulsioni, turbo benzina ed elettrica, e ovviamente la possibilità di circolare a zero emissioni di CO2.

La quinta generazione, il SUV più premiato di sempre, presenta una nuova architettura, il sistema di propulsione ibrido plug-in 4xe, un nuovo design degli esterni e nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia. Mentre il marchio di SUV leader in termini di prestazioni off-road prosegue il suo viaggio verso un futuro all’insegna del “Zero Emission Freedom” (“Libertà a zero emissioni”), il nuovo modello si presenta come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4×4 migliori di sempre.

Dotata di sistemi all’avanguardia, Jeep Grand Cherokee è stata progettata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza eguali e una dinamica di guida sicura. I sistemi di trazione 4×4 Quadra-Drive II, le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain – che consente di scegliere tra le cinque modalità di guida Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport – assicurano a Grand Cherokee le leggendarie capacità 4×4 del marchio Jeep.

La versione di lancio esclusiva Exclusive Launch Edition sarà ordinabile, una volta in concessionaria, solo dai clienti che avranno manifestato il loro interesse sul sito web al link bethefirst.jeep-official.it dal 17 febbraio al 30 marzo 2022.

Sarà disponibile nella dedicata configurazione full optional, Exclusive Launch Edition, che includerà una ricca dotazione di serie con accessori tecnologici e sistemi di ausilio alla guida, easyWallbox per una più efficiente ricarica domestica, cavo Mode 3 per la ricarica pubblica con avvolgitore dedicato, e lo specifico pacchetto di lancio comprendente, il telo coprivettura 4xe indoor, l’estensione della garanzia veicolo di un anno, per un totale di tre, e alcuni privilegi grazie ai 3 anni di Jeep® Wave, come ad esempio i primi tre tagliandi previsti nel libretto di uso e manutenzione. La Exclusive Launch Edition comprenderà inoltre la card e-mobility Free2Move che faciliterà i pagamenti delle tue ricariche, con inclusi nell’offerta 3 anni di ricarica pubblica (fino a 3000 km).

La versione di lancio della Jeep Grand Cherokee 4xe si distingue per una ricca dotazione di serie. I cerchi in lega leggera, dalla finitura lucida, misurano 21″- prima volta su un Grand Cherokee – ed esaltano la carreggiata più ampia, e il tetto nero lucido effetto “diamond” a contrasto con la carrozzeria ne definisce la linea ribassata ed enfatizza gli spoiler posteriori sul montante verticale. Potrà indossare una delle quattro livree disponibili – nei colori Diamond Black, Bright White, Velvet Red, Baltic Grey tutti con tetto nero – impreziosite da dettagli Platinum Chrome.

Qualità artigianale e bellezza funzionale sono alla base anche degli interni, dove spiccano accenti in legno di noce e rivestimenti delle portiere e selleria in pelle Palermo. I sedili del conducente e del passeggero sono regolabili elettricamente in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e funzione memory, e offrono anche la funzione massaggio integrata nello schienale.

Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato. La fascia frontale alloggia delle nuove e più sottili bocchette del sistema di climatizzazione – che è a quattro zone, per garantire a ogni passeggero un comfort eccezionale -, una nuova consolle centrale, sistema di ricarica wireless e schermi digitali da 10 pollici (ovvero quadro strumenti digitale e radio touchscreen), nonchè un esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore. Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition offre poi il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti. Si tratta di uno dei più raffinati al mondo, e utilizza la stessa tecnologia dei sistemi domestici McIntosh, con magneti e bobina negli altoparlanti per un suono unico, senza nemmeno un accenno di distorsione o calo di qualità. Per creare un ambiente a misura del proprio gusto, novità assoluta è la suite completa con luci interne a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte e un sistema di illuminazione ambientale con possibilità di scelta tra cinque colori.

La nuova Grand Cherokee sfoggia il maggior numero di dotazioni tecnologiche della sua storia. La Exclusive Launch Edition offre di serie il nuovo sistema per la guida autonoma di livello 2 (L2)Highway Assist System, con il quale si mantengono comunque mani sul volante e occhi su strada, il nuovo Head-up Display (HUD) a colori da 10 pollici sul parabrezza, un esclusivo schermo per il passeggero anteriore per la navigazione, la visualizzazione delle immagini della telecamera e l’intrattenimento e il nuovo specchietto posteriore digitale.

Sono presenti anche proiettori anteriori Full LED e il Parallel and Perpendicular Park Assist che rende estremamente semplici le manovre di parcheggio, oltre a una telecamera per una migliore visibilità notturna e i rilevatori anti-collisione che segnalano la presenza di eventuali pedoni o ciclisti.

Connettività di livello superiore a bordo e sul proprio smartphone: esordisce la suite di servizi più evoluta è il modello più connesso di sempre grazie a Uconnect 5 – il sistema Uconnect più avanzato di sempre, con quattro display digitali da 10 pollici. Il sistema offre un toolkit integrato e completo per gestire e rendere l’esperienza di mobilità estremamente intuitiva grazie alla suite di Uconnect Services disponibile sul sistema Uconnect 5 insieme alla rinnovata app “Jeep. La connettività avanzata di Grand Cherokee 4xe è stata sviluppata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e semplificare l’esperienza 4xe in tutte le condizioni di guida, grazie a una suite di servizi che permette di controllare varie funzioni del veicolo a distanza e in tutta comodità. Grazie alla mobile app “Jeep’, i clienti possono gestire in maniera semplice e veloce lo stato del veicolo, ricercare le stazioni di ricarica, ricevere supporto in caso di eventuali difficoltà, emergenze o tentativi di furto. Inoltre i clienti potranno essere sempre informati sulla manutenzione del veicolo attraverso report mensili (via mail).

La suite di Uconnect Services include servizi connessi dedicati alla guida elettrificata e alla connettività avanzata, tra cui My Assistant, My Car, My Remote, My eCharge, My Navigation e i pacchetti opzionali My Wifi e My Alert. Con Grand Cherokee esordiscono molti nuovi servizi tra cui le Jeep Offroad Pages su mobile app, ancora più avanzati comandi remoti, l’Eco Score per monitorare lo stile di guida e molto altro. FCA Bank affianca il brand Jeep nel debutto in Italia della Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition con una proposta finanziaria che permette al cliente di mettersi al volante del SUV più premiato di sempre con una rata da 859 Euro al mese. Grazie al finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank, alla scadenza del contratto, la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla.

