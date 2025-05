Arriva in Italia il nuovo Dacia Bigster

ROMA (ITALPRESS) – E’ arrivato il momento per tutti i clienti di vedere da vicino e soprattutto provare su strada Dacia Bigster, in occasione del porte aperte di lancio che si terrà il 10 e 11 maggio in tutte le concessionarie Dacia d’Italia. Durante questi due giorni, i clienti avranno l’opportunità di scoprire dal vivo il nuovo modello e di effettuare un test drive per sperimentare le sue straordinarie caratteristiche dinamiche.

Bigster rappresenta una nuova era per il Brand, elevando il concetto di essenziale e offrendo un SUV robusto, versatile e tecnologicamente avanzato. Con un design evoluto che privilegia robustezza e abitabilità, Bigster propone tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze di mobilità dei clienti in questo segmento. La tecnologia è al centro di questo nuovo modello, con motorizzazioni elettrificate, display centrale touchscreen da 10,1″, quadro strumenti digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Bigster offre un comfort straordinario unito a uno spazio interno ottimale. I sedili sono progettati per offrire il massimo comfort, mentre il grande isolamento acustico e la climatizzazione bi-zona garantiscono un ambiente piacevole. Il tetto panoramico apribile e il sistema multimediale a 6 altoparlanti con Arkamys 3D sound system sono solo alcune delle caratteristiche che rendono Bigster un SUV ideale per i lunghi viaggi. Bigster offre una gamma di motorizzazioni elettrificate che garantiscono efficienza e prestazioni elevate.

Tra queste, troviamo il motore mild hybrid 140, il motore Eco-G 140, che da continuità alla strategia di offerta di motorizzazioni GPL del Brand e il motore mild hybrid 130 4X4, per soddisfare le esigenze di chi ama le attività off-road. I clienti, durante il week end di lancio potranno testare anche Il motore full hybrid da 155 CV, la novità più interessante di Bigster, che arriva in anteprima su questo modello per tutto il gruppo Renault.

Questa versione combina un motore benzina 4 cilindri da 109 CV con due motori elettrici, uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione. La batteria da 1,4 kWh (230 V) e il cambio automatico elettrificato con 4 rapporti per il motore termico e 2 per il motore elettrico garantiscono una guida fluida ed efficiente. La frenata rigenerativa permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica.

I clienti potranno scoprire, grazie alla realtà aumentata, tutte le versioni e i colori presenti in gamma attraverso un’esperienza immersiva che permette, utilizzando dei visori 3D, di fare un giro intorno all’auto cambiando versioni e colori per vedere in tempo reale le differenze sia della carrozzeria che degli interni, scoprendo anche i diversi accessori disponibili.

Dacia Bigster è disponibile con un prezzo di listino chiavi in mano di 24.800 euro nella versione Essential con motore mild hybrid 140. Il prezzo di ingresso per la versione con il nuovo motore full hybrid da 155 CV è di 29.300 euro.

– Foto Ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS)