ROMA (ITALPRESS) – Eminem annuncia il suo secondo greatest hits, Curtain Call 2, in uscita il 5 agosto via Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records. La notizia arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo “From The D 2 the LBC”, il brano inciso con l’amico Snoop Dogg. Il videoclip del brano, diretto da James Larese, ha avuto la sua première globale il 23 giugno all’Ape Fest. “From the D 2 the LBC” è il lead single di “Curtain Call 2”, una collection di brani inimitabili del rapper di Detroit che fa seguito alla raccolta del 2005 “Curtain Call: The Hits”. “Curtain Call 2” racchiude la musica di Eminem a partire dal disco “Relapse”, progetti secondari, apparizioni, brani tratte dalle colonne sonore e una selezione del meglio dai suoi album solisti. Oltre al formato standard, il progetto sarà disponibile in formato limited edition box set e in edizione limitata vinile autografato. Oltre a “From the D 2 the LBC”, nella raccolta verrà incluso anche il brano “The King & I” con CeeLo Green, tratta dalla colonna sonora del film biografico di Baz Luhrmann, Elvis. Nel progetto sarà presente anche un nuovo brano inedito, mai sentito prima, che sarà rivelato nelle prossime settimane.

– Foto ufficio stampa Universal Music –

