ROMA (ITALPRESS) – Simone Gentile è tra i volti del cast del film The Garbage Man, diretto da Alfonso Bergamo e in arrivo nelle sale italiane il 28 novembre 2024. L’attore interpreta Max, uno dei personaggi che popolano l’universo complesso e visivamente suggestivo della pellicola, incentrata su un netturbino senza nome, antieroe capace di trovare bellezza e grazia nel suo mestiere.

Il film, prodotto da Riccardo Di Pasquale per Fenix Entertainment e da Gian Gabriele Foschini per Gika Productions, è stato presentato in anteprima il 27 novembre al Cinema Giulio Cesare di Roma.

Simone Gentile si unisce a un cast di grande rilievo, composto da Paolo Briguglia, Randall Paul, Roberta Giarrusso e Tony Sperandeo. La pellicola è un omaggio all’eroismo quotidiano e alla possibilità di trovare bellezza anche dove sembra impossibile, raccontando con profondità e passione la forza dell’umanità anche nelle sue sfide più oscure.

Attore con una solida formazione e una carriera che spazia tra teatro, cinema e televisione, Simone Gentile ha portato sul palcoscenico ruoli significativi in classici come Miseria e Nobiltà e Romeo e Giulietta.

Nel mondo del cinema, Gentile ha collaborato con registi di prestigio come Pupi Avati in Nato il 6 ottobre e Michelle Danner in Under the Stars. La sua interpretazione in The Garbage Man segna un ulteriore passo nella sua carriera, confermando la sua capacità di dar vita a personaggi sfaccettati e intensi.

