PESCARA (ITALPRESS) – Dopo più di 2 anni di forzato fermo causato dalle norme restrittive dovute alla pandemia, esce al cinema il 23 marzo il primo “Cineparrozzo” completamente Made in Abruzzo.

Il progetto, la cui lavorazione complessiva è durata un anno e mezzo, è il primo episodio di produzione cinematografica, di interesse nazionale, totalmente “Made in Abruzzo” e anche per questo il regista e ideatore del progetto ha voluto presentarlo come il debutto del nuovo genere cinematografico che ha ironicamente ribattezzato: “Cineparrozzo”.

“Nemici”, una commedia che ruota intorno al mondo della televisione italiana, è difatti un primo esperimento di caratura nazionale che vede la partecipazione di artisti, operatori, maestranze, location, sponsor, enti e coproduttori abruzzesi.

Unica eccezione, la presenza di una serie di prestigiose partecipazioni di artisti di chiara fama che interpreteranno se stessi.

“Desideriamo porci in alternativa – dichiara Milo Vallone – al più blasonato genere cinematografico che omaggia il tipico dolce milanese, incentrando e seguendo, attraverso la nostra opera, l’antico stile della commedia all’italiana che ha visto muovere per gloriosi decenni i suoi passi, sulla strada di idee semplici, originali e di satira di costume.

Inoltre così come l’etimologia del dolce tipicamente abruzzese suggerisce, “pan rozzo”, la nostra ipotesi narrativa vuole concentrarsi più sullo sviluppo di un’idea originale che sulla messa in scena di divertenti luoghi comuni.

L’augurio è pertanto che la nostra esperienza funga anche da apripista per la nostra regione e per i tanti talenti che nel campo della cinematografia, esprime.

Nel contempo ci auguriamo anche che gli spunti di riflessione che la commedia offre, siano da stimolo per rimettere al centro più salutari aspetti sociali e culturali in un momento in cui la realizzazione di sé sembra avere come unica unità di misura quella dei selfie e dei followers.

La recente scomparsa di Maurizio Costanzo – conclude Vallone – rende poi ancora più attuale il messaggio ipotizzato qualche anno fa quando scrivevamo e giravamo il film, per capire quale eredità sociale e culturale abbia lasciato al paese la sua indubbia capacità di inciderlo e rappresentarlo, socialmente e culturalmente”. Il film è diretto e interpretato da Vallone insieme a Valeria Angelozzi,Massimiliano Elia, Manuel D’Amario, Ugo Dragotti, Corinna Cotroneo e Federico Perrotta, con la partecipazione di Sandra Milo, Martufello, Antonio Razzi, Pippo Franco, Dado, Federica Cacciola e Andrea Roncato.

