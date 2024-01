ROMA (ITALPRESS) – Dopo più di dieci anni, torna al cinema, dal 25 gennaio, la coppia formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con “I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno” – prodotto da Roadmovie e distribuito da Medusa Film – , dove ritroviamo i loro personaggi più iconici e più attuali che mai: Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli “zarri” Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella, la coppia di omosessuali, Fabio e Fabio.

Campioni di incassi con il loro esordio nelle sale nel 2011 e nel 2012 con “I 2 Soliti Idioti”, Biggio e Mandelli con il nuovo film si misurano con il racconto della contemporaneità, attraverso cinque storie parallele che hanno come comun denominatore il tema della famiglia, sempre al centro del dibattito sociale e culturale del nostro Paese.

Cosa si intende per famiglia? Cosa deve essere? Con questo film il duo comico vuole dare la sua risposta, ovviamente attraverso la lente deformante dei suoi personaggi più amati che nelle loro estremizzazioni ben raccontano i tempi che corrono. Un occhio cinico, divertito, a tratti feroce, sempre esilarante. “I Soliti idioti 3 – Il Ritorno” spinge sullo humor intelligente, senza porsi il problema di essere politicamente corretto o scorretto, ma con la sola mission, sempre chiara, di fare ridere: “se vuoi essere politicamente scorretto ti sgamano. E noi non siamo furbi, siamo idioti” è il mantra della coppia finalmente ritrovata.

Dopo anni di separazione, Francesco e Fabrizio si sono ritrovati più forti che mai. L’assenza dagli schermi non ha fatto passare la voglia di nuove avventure per i loro personaggi, anzi, il tour teatrale tutto sold out, che nel 2023 ha sancito il loro ritorno, ha dato loro l’abbrivio per sviluppare questo terzo film. D’altra parte la viralità dei loro sketch sui social network non si è mai fermata, anzi. E’ cresciuta nei loro anni di “assenza” raggiungendo una nuova generazione di fan. Quasi un richiamo da parte di un pubblico in continuo aumento che ama questo loro modo unico di raccontare il presente. Molti i camei e le incursioni di ospiti e amici: volti noti della comicità, del mondo dello spettacolo e giovanissime star del web che entrano nel film e si scontrano con le situazioni più assurde e irriverenti. Tra loro un esilarante contributo di Sabrina Ferilli oltre a Guè Pequeno, Andrea Delogu, Gabriele Corsi, lo youtuber Gabriele Vagnato, la rapper Anna, Fish e gli attori Giulia Vecchio, Carlo Amleto, Ippolita Baldini, Daniela Virgilio solo per citarne alcuni. E ancora, il gruppo musicale Selton che firma la colonna sonora del film.

“I Soliti idioti 3 – Il Ritorno” è una rèunion felice che in molti aspettavano e che finalmente prende forma sul grande schermo per offrire una lettura, lucida e a tratti spietata, di questi anni densi, complicati e ricchi di spunti attraverso la lente delle maschere diventate negli anni dei veri e propri cult.

-foto ufficio stampa “I Soliti Idioti 3” –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]