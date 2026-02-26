Arresto cardiaco, arrivano le prime linee guida nazionali

ROMA (ITALPRESS) - L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la prima Linea Guida nazionale per l'arresto cardiaco, coordinata da Italian Resuscitation Council. Frutto del lavoro congiunto di 49 esperti e 44 realtà tra società scientifiche e associazioni, il documento offre indicazioni chiare e aggiornate per intervenire tempestivamente in caso di emergenza e definisce pratiche omogenee per la formazione di tutti i cittadini che intendono acquisire le competen ze da rianimatore di base potenzialmente salvavita. sat/gtr/col