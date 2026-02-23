Epstein Files, arrestato l’ex ambasciatore britannico negli Usa Peter Mandelson

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, è stato arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio. Lo ha reso noto la polizia metropolitana secondo quanto rilancia l’emittente Sky News.

“Gli agenti hanno arrestato un uomo di 72 anni con l’accusa di abuso d’ufficio”, ha dichiarato un portavoce della polizia. “È stato arrestato a un indirizzo a Camden lunedì 23 febbraio ed è stato portato in una stazione di polizia di Londra per essere interrogato. Questo fa seguito a mandati di perquisizione emessi in due indirizzi nelle zone del Wiltshire e di Camden”, ha ancora precisato il portavoce.

Il nome di Mandelson era comparso nell’ambito delle indagini relative agli Epstein Files, uno scandalo che aveva portato lo stesso Mandelson ad annunciare, nelle scorse settimane, le proprie dimissioni dalla Camera dei Lord.

