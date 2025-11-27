Arrestato il presunto responsabile dell’omicidio di Marco Veronese

TORINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Rivoli hanno fermato il presunto autore dell'omicidio di Marco Veronese, avvenuto nella notte del 23 ottobre a Collegno. L'uomo, che era legato sentimentalmente alla ex compagna della vittima, ha confessato l'omicidio. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per fare piena luce su ogni aspetto della vicenda. tvi/mca2 Fonte video: Carabinieri