LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un italiano ricercato è stato arrestato dalla polizia di Malta in seguito ad un mandato d’arresto europeo. Il 50enne, era ricercato dalla Procura del Tribunale di Brindisi. Dopo settimane di indagini, l’operazione di arresto si è svolta nelle prime ore di giovedì mattina, con la polizia che ha circondato la residenza dell’individuo a Mosta prima di effettuare l’arresto. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Polizia italiana.

Le autorità italiane avevano emesso il mandato d’arresto contro l’individuo il 24 gennaio 2022, in connessione con l’esecuzione di una pena detentiva. L’uomo dovrebbe comparire in tribunale davanti al Magistrato per avviare la procedura di estradizione in Italia.

– Foto: Polizia di Malta –

(ITALPRESS).