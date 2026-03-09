Arrestati a Bologna due pusher con pistole modificate e quasi un kg di cocaina

BOLOGNA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 49enne italiano e un 21enne straniero, entrambi accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine.

L’attività è nata da un costante monitoraggio del territorio volto a individuare persone sospette dedite a furti, spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Durante una perquisizione domiciliare in un’abitazione segnalata per il continuo via vai di persone, i militari hanno rinvenuto due pistole a salve modificate per sparare proiettili veri, complete di caricatori, un proiettile e un bossolo calibro 9. Sono stati sequestrati anche un machete con lama sporca di sostanza stupefacente, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Sopra un mobile della cucina, i Carabinieri hanno trovato un borsello contenente circa 970 grammi di cocaina, confermando il sospetto di un’attività di spaccio su larga scala. Tutte le armi e la droga sono state sequestrate. I due arrestati, dopo le procedure di identificazione, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bologna in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

– foto ufficio stampa Carabinieri Bologna –

(ITALPRESS).