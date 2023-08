ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un 22enne romano accusato di rapina aggravata a due supermercati, colpi avvenuti il 24 marzo e il 27 maggio scorsi. In entrambi gli episodi il giovane avrebbe fatto irruzione nei supermercati, armato di coltello, facendosi consegnare l’incasso.

Le indagini dei Carabinieri, scattate a seguito delle denunce presentate dai direttori dei punti vendita, grazie alle analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle attività commerciali, hanno permesso di identificare il 22enne.

Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, sul Lungomare Ardeatini nel territorio di Ardea, dove era temporaneamente domiciliato per trascorrere le vacanze e lo hanno arrestato, notificandogli il provvedimento cautelare. Il 22enne è stato poi accompagnato presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli.

foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]