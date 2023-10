CAGLIARI (ITALPRESS) – Si terrà ad Alghero il 24 ottobre 2023 dalle 9 all’hotel Calabona la 14esima sessione plenaria dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM). La sessione plenaria tratterà due argomenti principali: il ruolo potenziale delle città e delle regioni nella Protezione civile nel Mediterraneo e Salute urbana e mobilità urbana sostenibile nel Mediterraneo. Saranno organizzate anche una tavola rotonda sulla cooperazione territoriale e una sessione di capacity building sulla cooperazione peer to peer. Un evento internazionale di grande rilevanza ospitato quest’anno dall’Italia che assume particolare importanza anche per i drammatici fatti di questi giorni in Israele.

L’Arlem è stata costituita nel 2010 dal Comitato europeo delle Regioni e da associazioni territoriali ha come area di riferimento le tre “sponde” del Mediterraneo. E’composta da 80 membri effettivi e 2 osservatori dell’Unione europea ed è guidata da due co-presidenti: Vasco Alves Cordeiro (presidente del Comitato europeo della Regioni) e Ahmad Al Khazali (Sindaco della città di Great Ramtha – Giordania).

Il lavoro dell’Arlem è articolato in sessione plenaria, commissioni ed ufficio di presidenza. Inoltre, possono essere organizzati seminari, eventi specifici e studi sull’approfondimento di particolari tematiche. La programmazione del lavoro è affidata all’ufficio di presidenza. I Paesi rappresentati sono Algeria, Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Principato di Monaco, Montenegro, Palestina, Turchia e Tunisia. La Libia partecipa come Stato osservatore.

foto: logo Arlem

(ITALPRESS).