MILANO (ITALPRESS) – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche.

Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, vedrà Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. Le prevendite saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi venerdì 13 marzo su ticketone.it e nei punti vendita abituali, ad eccezione del concerto di Sampeyre, per cui saranno disponibili a partire da venerdì 20 marzo.

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).