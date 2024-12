Aricò “La Regione Siciliana raddoppia lo sconto aerei per Natale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Uno dei nostri obiettivi a inizio legislatura era la lotta al caro voli e oggi posso dire che ce l’abbiamo fatta. Il provvedimento era partito in via sperimentale un anno fa solo per Roma e Milano e oltre un milione di biglietti hanno ottenuto uno sconto o un rimborso per circa 400 mila siciliani; adesso aggiungere 10 milioni in variazione di bilancio ci è servito a ottenere questo sconto del 50%”. Così l’assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Alessandro Aricò, a margine dell'incontro a Palazzo d'Orleans nel corso del quale sono state annunciate le nuove iniziative contro il caro voli. La Regione ha raddoppiato lo sconto, portandolo dal 25 al 50%, per quei siciliani che desiderano raggiungere l'Isola per le feste estendendo il beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove. xd8/vbo/gtr