Arianna Meloni “Abbiamo mantenuto gli impegni, per l’Italia che abbiamo trovato stiamo facendo un miracolo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dopo quattro anni possiamo dire che gli impegni presi con gli italiani li stiamo portando a termine. Potevamo fare di più? Probabilmente sì, ma per l’Italia che abbiamo trovato stiamo facendo un miracolo”. Lo ha dichiarato il capo della segreteria politica di FdI Arianna Meloni, intervenendo all’assemblea di Fratelli d’Italia in Campania. “Abbiamo ripreso la barra dritta dopo anni di mancette e marchette elettorali – ha aggiunto -. Quando hai 18 partiti al governo, ognuno porta a casa il proprio risultato senza guardare a un progetto di crescita nazionale, il Paese finisce allo sbando”.

“Il nostro Fondo sanitario nazionale è il più alto di sempre, con 146 miliardi di euro. Basti pensare che durante il Covid, in piena emergenza sanitaria, eravamo a 119 miliardi, 26 miliardi in meno rispetto a oggi. Stiamo sentendo tante bugie sulla sanità, ma i numeri raccontano una realtà diversa”, ha aggiunto. Arianna Meloni ha quindi chiamato in causa le amministrazioni regionali. “È chiaro – ha sottolineato – che anche le Regioni devono fare la loro parte, non possono soltanto lamentarsi. Vadano a scoprire quelle sacche di sprechi che ci sono nelle pieghe dei bilanci, soprattutto qui in Campania”.

“Nessuno è imbattibile. Anche Giorgia Meloni è stata sottovalutata tutta la vita, eppure è diventata presidente del Consiglio”, ha detto Arianna Meloni rispondendo a una domanda sulla possibilità di battere il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alle elezioni comunali del 2027, a margine dell’incontro organizzato dal partito nel capoluogo campano. Alla domanda se la sfida elettorale sia già persa per il centrodestra, Meloni ha risposto: “Assolutamente no, stiamo lavorando per trovare il profilo migliore, abbiamo delle proposte importanti, quindi siamo assolutamente all’altezza per liberare tutte le energie possibili“. Sulla scelta del candidato sindaco ha ribadito: “Ci stiamo lavorando”.

“Oggi vediamo un fantastico campo largo dove il campo è talmente largo che non si conoscono neanche più tra di loro e non hanno un’idea in comune. Forse una ce l’hanno: la patrimoniale e le tasse. Noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo investito sulle imprese, sulle famiglie e sui lavoratori, contribuendo a far ripartire l’economia“, ha concluso Meloni.

-Foto xm9/Italpress-

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