ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl recante “Disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas”. In particolare, il Dl Bollette prevede una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. Lo ha reso noto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Con il decreto legge approvato oggi dal Cdm, completiamo il percorso del DL Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”, dichiara Pichetto.

“Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme, che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia”, conclude.

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