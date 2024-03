ROMA (ITALPRESS) – Ariana Grande torna sulla scena musicale con il nuovo album “Eternal Sunshine”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in esclusiva sullo shop Universal in formato CD e vinile con 4 special cover e su Discoteca Laziale con una quinta cover alternativa.

L’uscita è accompagnata dal nuovo singolo “We can’t be friends (wait for your love)”, del quale a partire dalle ore 16 di oggi sarà disponibile su YouTube anche il videoclip ufficiale. “Eternal sunshine” è composto da 13 tracce con un unico feat d’eccezione: nell’ultima traccia, infatti, Ariana canta insieme a sua nonna.

-foto ufficio stampa Ariana Grande (credit Katia Temkin) –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]