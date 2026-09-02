Arera, ad agosto il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è aumentato del 6,9%

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto, secondo i dati di Arera, il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è pari a 143,72 centesimi di euro per metro cubo, con un aumento del 6,9% rispetto a luglio. La causa è l’aumento del prezzo della materia prima, passato da 56,68 a 64,15 euro al Mwh.

Ad agosto il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 143,72 centesimi di euro per metro cubo (+6,9% su luglio), così suddiviso: la spesa per la materia gas naturale è di 71,80 centesimi (pari al 49,96% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 5,83 centesimi (4,06% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è di 24,19 centesimi (16,83% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità.

La spesa per oneri di sistema è di 4,98 centesimi (3,46% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema e le imposte sono pari a 36,92 centesimi (25,69% del totale della bolletta).

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