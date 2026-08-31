Eni consolida ed amplia la presenza nell’offshore dell’Uruguay

MILANO (ITALPRESS) – Eni ha firmato insieme a MIWEN (interamente controllata da YPF) e la compagnia petrolifera nazionale uruguaiana ANCAP, l’entrata ufficiale nel blocco esplorativo OFF-5 nell’offshore dell’Uruguay, dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità uruguaiane. Lo rende noto la Società, sottolineando in una nota che Eni ora è operatore del blocco OFF-5 con una quota del 50% insieme al partner MIWEN con il restante 50%.

Il blocco OFF-5 è nel suo primo periodo esplorativo e sono in corso studi per la maturazione del potenziale petrolifero dell’area, sui quali Eni applicherà le tecnologie proprietarie per accelerarne e massimizzarne il valore.

L’entrata di Eni in Uruguay insieme a MIWEN rafforza la collaborazione tra Eni e YPF, già partner nel progetto integrato upstream-midstream Argentina LNG (ARGLNG) e consolida la presenza di Eni in America meridionale.

Allo stesso tempo Eni ha recentemente raggiunto un accordo di ingresso con una quota del 40% nell’adiacente blocco OFF-6, operato da APA Corporation.

-Foto logo Eni-

(ITALPRESS).