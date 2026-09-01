Saipem, contratto per un impianto per la produzione di combustibili energetici con Synhelion AG in Germania

ROMA (ITALPRESS) – Saipem si è aggiudicata da Synhelion AG, produttore di combustibili sintetici rinnovabili, un contratto per l’esecuzione delle attività di pre-FEED (pre-Front-End Engineering Design) per un nuovo impianto su scala commerciale per la produzione di combustibili sintetici che sarà situato presso il sito Chemiepark Knapsack di RWE a Hürth, in Germania.

L’impianto è progettato per produrre circa 30.000 tonnellate all’anno di combustibili sintetici rinnovabili conformi alla RED, principalmente Sustainable Aviation Fuel (SAF), oltre a diesel e benzina sintetici destinati ai settori dell’aviazione, del trasporto marittimo e del trasporto su strada. Nell’ambito del contratto, Saipem svilupperà il pacchetto multidisciplinare di ingegneria pre-FEED necessario a definire la configurazione complessiva dell’impianto, integrando la tecnologia proprietaria di Synhelion, i processi di sintesi e upgrading dei combustibili e le infrastrutture del sito fornite da RWE.Le attività di ingegneria costituiranno la base tecnica per il processo autorizzativo, la successiva fase FEED e la futura decisione finale di investimento (FID). Con questa assegnazione, Saipem conferma le proprie competenze nello sviluppo di impianti industriali complessi e di soluzioni per la produzione di combustibili sostenibili.

– foto ufficio stampa Saipem –

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