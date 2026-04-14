Area Pet all’aeroporto di Palermo, Ferrandelli “Gesto di sensibilità”

PALERMO (ITALPRESS) - "Un gesto concreto a supporto dei diritti degli animali e dei loro padroni: è una sensibilità importante che viene espressa dall'aeroporto di Palermo e un messaggio molto bello, di vicinanza vera, che lanciamo a tutti gli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Gli animali finalmente viaggiano insieme a noi e passano il 100% delle persone, è corretto avere spazi loro dedicati". Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale al Benessere animale, a margine dell'inaugurazione della nuova area Pet all'aeroporto di Palermo. xd8/vbo/mca2