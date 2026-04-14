Area Pet all’aeroporto di Palermo, Ciappina “Pensata per piccoli viaggiatori”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello alla Customer Experience dei nostri viaggiatori con l'inaugurazione dell'area Pet, pensata per quei passeggeri che si spostano in compagnia dei loro animali domestici. L'area è stata riqualificata ed è pensata per le esigenze dei piccoli viaggiatori: abbiamo installato panchine, fontanelle, ciotole e cestini, in più nelle prossime settimane verrà completata l'installazione con un prato verde". Lo ha detto Mariangela Ciappina, responsabile commerciale Aviation di Gesap, a margine dell'inaugurazione della nuova area Pet all'aeroporto di Palermo. xd8/vbo/mca2