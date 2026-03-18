Arbitri nel mirino dei violenti, Ronzoni (Uil) “Numeri inquietanti, agire”

ROMA (ITALPRESS) - In questa stagione, solo nelle categorie inferiori, si sono verificati 479 episodi di violenza morale o fisica contro gli arbitri, con un incremento del 26% rispetto alla stagione precedente. Sono "numeri inquietanti, non è pensabile che nella pratica sportiva ci possa arrivare a situazioni del genere. Bisogna dare delle risposte certe" e "garantire la sicurezza" degli arbitri. Così Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della Uil e responsabile dell'ufficio Sport del sindacato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. "Fra qualche giorno incontrerò il presidente della Figc Gravina, al quale sottoporrò le proposte che la nostra organizzazione, come sindacato UIL, mette sul tavolo per garantire l'incolumità e la sicurezza" degli arbitri: "aumentare i controlli, le pene e le ammende per le società che non rispettano la sicurezza e obbligare le società di calcio, a qualunque livello esse siano, a garantire la sicurezza quando giocano in casa, nelle forme che ritengono più opportune". xi2/fsc/azn