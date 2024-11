Il Regno dell’Arabia Saudita è stato scelto come Paese dell’Anno per il Medio Oriente ad Artigiano in Fiera 2024 a Milano, il villaggio globale di artigiani, arti, cibi e bevande provenienti da ogni angolo del mondo da oltre vent’anni.

Organizzato dal Ministero della Cultura, con la partecipazione di molteplici commissioni culturali ed entità saudite, il padiglione saudita parteciperà all’evento di Milano dal 30 novembre all’8 dicembre. Quest’anno, Artigiano in Fiera inizierà con una cerimonia di apertura presso il Padiglione saudita 10.

Artigiano in Fiera è il più grande evento mondiale dedicato alle arti e all’artigianato tradizionale, e l’edizione di quest’anno presenterà le opere di 3.000 artigiani provenienti da 100 paesi. Dopo il successo delle precedenti partecipazioni del Ministero ad Artigiano in Fiera, il Padiglione saudita torna per il quarto anno per esporre la creatività del Regno nell’artigianato, le sue esperienze culinarie, il design e le arti performative durante i nove giorni della mostra. Il Padiglione ospiterà anche una zona dedicata alla celebrazione dell’“Anno del Cammello”.

Per offrire uno sguardo al vasto patrimonio culturale dell’Arabia Saudita, i visitatori potranno vedere gli artigiani all’opera nella tessitura tradizionale Al Sadu (inserito nella lista del patrimonio immateriale dell’UNESCO) e la realizzazione del Bisht, insieme a una mostra di artigianato tradizionale, tra cui Al-Qatt Al-Asiri, riconosciuto dall’UNESCO), ceramica, ricamo a mano e lavorazione del legno. Le persone avranno l’opportunità di osservare la creazione di questi manufatti, acquistare prodotti e ascoltare direttamente gli artigiani durante le tavole rotonde.

La mostra offrirà anche esperienze immersive grazie a spettacoli tradizionali dal vivo di gruppi di artisti sauditi, provenienti dalle 13 regioni del Regno, insieme a esibizioni musicali con strumenti tradizionali come l’Oud, il Nay e il Qanun. Nella tenda delle tradizioni, i visitatori avranno l’opportunità di sperimentare l’abbigliamento tradizionale saudita e immortalare il momento con foto.

Gli chef sauditi daranno vita all’arte culinaria del Paese presso il ristorante del Padiglione “Irth”, offrendo piatti tradizionali come il Jareesh – il piatto nazionale dell’Arabia Saudita, il Kubibat Hail e il Mutabbaq. L’esperienza del caffè saudita e i datteri, simbolo di ospitalità in tutto il Regno, saranno presentati e serviti agli ospiti. Inoltre, una varietà di prodotti sauditi, tra cui anche spezie e prelibatezze a base di cammello, saranno disponibili per la degustazione e l’acquisto presso lo stand.

Una mostra speciale celebrerà il ruolo dei cammelli nella storia e nella cultura saudita, in occasione del 2024, proclamato sia dall’Arabia Saudita sia dalle Nazioni Unite “Anno del Cammello” (e dei Camelidi a livello internazionale). Uno stand dedicato al programma “Made in Saudi” presenterà l’iniziativa e metterà in luce i pezzi sauditi prodotti e fabbricati nel Paese. La partecipazione comprenderà anche stand dedicati che mostreranno e faranno conoscere ai visitatori le varie destinazioni e attività del Regno.

La quarta partecipazione del Ministero della Cultura saudita ad Artigiano in Fiera rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno del Regno nella salvaguardia e nella promozione dell’artigianato e delle arti tradizionali. L’iniziativa offre agli artigiani sauditi una prestigiosa piattaforma per la presentazione delle proprie opere.