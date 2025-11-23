Arabia Saudita, l’analista Al-Zayani “La visita di Tajani rafforza il partenariato strategico”

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “La visita del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Riad il 25 novembre segna l’inizio di una nuova fase nelle relazioni tra Arabia Saudita e Italia, già caratterizzate da visioni molto convergenti su numerosi dossier regionali e internazionali: dalla stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente alla sicurezza energetica, dalla transizione verde allo sviluppo sostenibile”. Lo dichiara all’Italpress l’analista economico saudita Meshaal Al-Zayani. “Si tratta di un seguito naturale del partenariato strategico firmato a AlUla tra il principe ereditario Mohammed bin Salman e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha aperto ampi spazi a una cooperazione più strutturata e profonda”, aggiunge Al-Zayani. Secondo l’analista, le relazioni tra Riad e Roma sono “di natura complementare” in molti settori: “Vision 2030 genera una domanda accelerata di infrastrutture, mobilità, energie rinnovabili e tecnologie avanzate, campi in cui l’industria italiana rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello globale. Dal comparto difesa – con la partecipazione italiana a piattaforme navali, elicotteri e cyber-difesa – all’idrogeno verde, all’intelligenza artificiale e alle smart city, gli interessi sono intrecciati e le opportunità condivise”.

Al-Zayani evidenzia inoltre il Foro economico saudita-italiano che riunirà oltre 900 imprese dei due Paesi e che “trasformerà accordi già superiori ai 10 miliardi di euro in progetti industriali e investimenti di lungo periodo”. Sul piano culturale, l’analista cita la mostra “Il Rosso in Avanti. Mobile Exhibition. Milano incontra Riad” come “simbolo del dialogo che va oltre l’economia e tocca arte, identità e gusto urbano”. “In definitiva – conclude Meshaal Al-Zayani – la visita di Tajani rappresenta un nuovo anello in una lunga storia di avvicinamento e una tappa per costruire ponti ancora più solidi tra Roma e Riad verso un futuro di maggiore partenariato e integrazione”.

