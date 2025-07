Approvato l’assestamento di bilancio 2025, Zaia “Un grande lavoro di squadra”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2025, il Veneto dimostra ancora una volta di essere una Regione che sa decidere, programmare e intervenire con responsabilità. Voglio ringraziare, a nome di tutti i veneti, tutti coloro che hanno lavorato durante l’anno, accelerando in queste settimane, per arrivare all’approvazione del provvedimento: l’assessore Francesco Calzavara, per l’impegno costante e la visione strategica con cui ha guidato questo importante passaggio; gli assessori regionali; il presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale Luciano Sandonà; e tutti i consiglieri che hanno difeso, migliorato e votato il provvedimento della Giunta. Un ringraziamento sentito va anche agli uffici tecnici, che hanno svolto un lavoro insostituibile dietro le quinte”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l‘approvazione da parte del Consiglio regionale dell’assestamento di bilancio per l’anno 2025, che mette in campo 168 milioni di euro per affrontare priorità che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini: sicurezza del territorio, scuola, sociale, cultura e sport.

“Abbiamo scelto – prosegue Zaia – di dare risposte concrete in un momento in cui molte amministrazioni si trovano a fare i conti con difficoltà e vincoli. Il Veneto, invece, rilancia: garantendo risorse per la sicurezza del territorio, il consolidamento e la manutenzione delle infrastrutture, con particolare attenzione a Veneto Strade. Potenziamo il sostegno alle scuole dell’infanzia e all’assistenza per gli alunni con disabilità. E diamo risposte immediate con ulteriori fondi per la cultura, l’impiantistica sportiva e la sentieristica montana. Ogni scelta è stata soppesata, valutata con attenzione, dando ascolto alle richieste arrivate dai territori della nostra Regione”.

Zaia ha poi concluso sottolineando: “La nostra è una Regione che mantiene i conti in ordine, ma non per accantonarli: li mette al servizio delle persone. Questo assestamento è il frutto di un impegno condiviso, di una visione chiara e della fiducia nel futuro del Veneto”.

