Approvato in via definitiva alla camera il disegno di legge di riforma della Croce Rossa

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate”.

Il provvedimento delega al Governo la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. I voti favorevoli sono stati 156, nessuno contrario e 112 astenuti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).