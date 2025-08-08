ROMA (ITALPRESS) – Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del primo ministro, Benjamin Netanyahu, per sconfiggere Hamas. Lo riferisce una nota stampa dell’ufficio del premier, diffusa al termine di una riunione durata circa 10 ore. “Le Forze di difesa israeliane (Idf) si prepareranno a prendere il controllo di Gaza City, fornendo al contempo assistenza umanitaria alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento”, si legge nella nota. L’ufficio di Netanyahu fa sapere “il gabinetto di sicurezza – a maggioranza – ha adottato i cinque principi per la conclusione della guerra: il disarmo di Hamas; il ritorno di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti; la smilitarizzazione della Striscia di Gaza; il controllo di sicurezza israeliano nella Striscia di Gaza; l’istituzione di un’amministrazione civile alternativa che non sia nè Hamas nè l’Autorità nazionale palestinese”. “Una maggioranza decisiva dei ministri del gabinetto di sicurezza riteneva che il piano alternativo (delle Idf) presentato non avrebbe portato nè alla sconfitta di Hamas nè al ritorno degli ostaggi”. Nei giorni scorsi i vertici militari israeliani avevano espresso la loro contrarietà alla piena occupazione di Gaza perchè metterebbe in pericolo la vita degli ostaggi.

