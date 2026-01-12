ROMA (ITALPRESS) – Ieri, verso le ore 19:30, in via del Podere Fiume, zona Torresina a Roma, un 37enne romano, con precedenti, ha dato fuoco a dei volantini pubblicitari sotto il portone dell’abitazione della ex compagna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno rintracciato a bordo della sua auto lungo la stessa via, trovandolo in possesso di piccole taniche di benzina, un accendino e di uno scaldacollo utilizzato per travisare il viso.

I Carabinieri hanno poi ascoltato la ex, una 35enne romana, che ha riferito anche di pregresse e reiterate condotte intimidatorie da parte dell’uomo. I Carabinieri hanno arrestato il 37enne per atti persecutori e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno associato al carcere di Rebibbia.

– Foto ufficio stampa Carabinieri Roma –

(ITALPRESS).