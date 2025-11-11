Home Video News Pillole Appello bipartisan di Mulè e Costa “A Sanremo i ragazzi dello Special...
Appello bipartisan di Mulè e Costa “A Sanremo i ragazzi dello Special Festival”
ROMA (ITALPRESS) - I vicepresidenti della Camera dei deputati, Giorgio Mulè e Sergio Costa, hanno lanciato ai microfoni di Tele Ambiente dalla sala conferenze stampa di Montecitorio un appello bipartisan a Carlo Conti affinché i ragazzi dello Special Festival possano salire sul palco dell'Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. sat/mca2 Fonte video: Camera dei Deputati